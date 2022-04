Martin Koolhoven wint Rutger Hauer Award 2022

update Hamer over The Voice: ‘Onderzoek waaraan mogelijke slachtof­fers niet meewerken, is gemankeerd’

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, wil in gesprek met productiebedrijf ITV Studios over het onderzoek naar misstanden bij The Voice of Holland. Aanleiding is het nieuws dat slachtoffers zich niet zouden durven te melden in het kader van het onderzoek. ITV accepteert de uitnodiging.

22 april