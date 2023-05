Marvel en Star Wars roemen 'lieve' Ray Stevenson (58) na onverwachts overlijden

updateVanuit Marvel en het bedrijf achter Star Wars is met verbazing en verdriet gereageerd op het overlijden van Ray Stevenson, die als (stem)acteur voor beide maatschappijen werkzaam was. “Ons hart is gebroken”, staat op de website van Star Wars.

“Ray was een bijzondere combinatie van talent, warmte, humor en liefde”, gaat het bericht verder. “Zijn vaardigheid om een slechterik te spelen terwijl hij in het echt zo’n lief en zorgend persoon is, onderstreept zijn geweldige talent.”

“De ongelooflijk getalenteerde acteur en oude Marvel-vriend Ray Stevenson is helaas op 58-jarige leeftijd overleden”, begint het bericht op de site van Marvel. “Ray Stevenson maakt sinds 2011 deel uit van het Marvel Cinematic Universe, toen hij voor het eerst de rol van Volstagg speelde in Thor. Stevenson’s Volstagg bracht zowel humor als actie in de Thor-films.”

“Ik keek er altijd naar uit om met Ray samen te werken en ik waardeerde zijn inzicht en dagelijkse wijsheid”, zegt uitvoerend en creatief directeur Dave Filoni, die met hem samenwerkte voor de aankomende Star Wars-serie Ahsoka. “Zijn vriendelijkheid en vrijgevigheid werden gevoeld door ons hele team. Ik ben blij dat zijn herinnering zal voortleven via zijn familie, vrienden en de vele karakters die hij heeft gecreëerd. Bedankt Ray, voor alles. “

Ray Stevenson is op 58-jarige leeftijd overleden, maakte een woordvoerder van de Ierse acteur maandag aan Fox News bekend. Stevenson overleed afgelopen zondag. Hij verbleef in Italië voor de opnames van de film Cassino in Ischia. Details over zijn dood zijn nog niet bekend.

