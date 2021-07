Marvel slaat terug met Black Widow en de Top 5 ‘films over zussen’

Ook in deze podcast staat filmverslaggever Gudo Tienhooven stil bij het negende deel uit de Fast & The Furious-reeks én klinken er lovende woorden over het bijzondere Night of the Kings, een gevangenisdrama uit Ivoorkust. De aflevering werd al een week geleden opgenomen, maar Gudo wist er zeer recent toch óók nog een blokje tussen te frommelen over zijn eerste ervaringen tijdens het huidige filmfestival van Cannes.