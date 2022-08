Matig begin voor nieuwe serie makers Mocro Maffia, ook comedytalentenjacht moeizaam van start

NPO 3 had de zondagavond helemaal nieuw ingericht. Om 20.15 uur werd er afgetrapt met Sihame. Die serie vertelt het verhaal van een tienermeisje dat slachtoffer wordt van exposing (het plaatsen van privé-seksvideo’s online). Ze neemt op gruwelijke wijze wraak en zoekt haar toevlucht tot heftig geweld dat de daders doet sidderen van angst. De serie werd bedacht door Achmed Akkabi die ook achter de succesvolle Videoland-reeks Mocro Maffia zit.



Na Sihame begon de nieuwe comedytalentenjacht Ik ga stuk. Daarin was te zien hoe de meest uiteenlopende aspirant-cabaretiers auditie deden voor een jury bestaande uit Soundos El Ahmadi (stand-up comedian), Jörgen Tjon a Fong (theaterdirecteur De Kleine Komedie) en Thomas van Luyn (cabaretier). In de eerste aflevering waren vooral audities te zien, later zullen de deelnemers ook nog workshops krijgen van bekende cabaretiers.



Al met al is de nieuwe zondagavond van NPO 3 nog geen succes te noemen. Allebei de nieuwe programma's openden met minder dan 150.000 kijkers, terwijl de zender de afgelopen jaren juist regelmatig verraste met hits als De gevaarlijkste wegen, Zondag met Lubach en diverse succesvolle tv-series.