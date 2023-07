Matige start voor nieuwe SBS6-show The Talent Scouts: 372.000 kijkers

In The Talent Scouts zoeken Angela Groothuizen, Tabitha, Nicky Romero, FLEMMING en Donnie naar potentiële sterren. Het winnende talent mag optreden op Pinkpop en krijgt 25.000 euro om te besteden aan de ‘perfecte performance’. Het programma wordt gepresenteerd door Kalvijn, die eerder het geflopte Avastars op SBS6 presenteerde.

Toeschouwers die in het voorjaar bij de opnames van The Talent Scouts aanwezig waren, omschreven de nieuwe show als ‘The Voice 2.0, maar dan in een blauw jasje’. Ze zagen opvallend veel gelijkenissen tussen de twee talentenprogramma’s, vanwege de hoge stoelen, knoppen, coaches (maar dan scouts genoemd), onontdekt jong talent, zangduels en een finale waarbij de kijkers thuis kunnen stemmen. The Talents Scouts en The Voice - later geproduceerd door ITV - zijn beide ontwikkeld door Talpa-baas John de Mol.