Matt Simons: Door GTST veranderde mijn leven volledig

Het leven als straatmuzikant was voor Matt Simons bepaald geen succes. De Amerikaanse zanger trok weinig publiek aan met zijn optredens in New York en het zag er niet naar uit dat dat zou veranderen. Tot de Nederlandse serie Goede Tijden, Slechte Tijden zijn lied With You gebruikte in een van hun afleveringen. ,,Dat nummer bracht mij van niks naar een levend als betaald artiest", blikt hij terug. En ook al genoot hij op dat moment alleen nog succes in Nederland, het zorgde er wel voor dat hij de mogelijkheid kreeg om zijn eigen nummers te spelen. ,,Dat was de grootste sprong die ik ooit heb gemaakt.”



Het schrijven van zijn eigen liedjes ervaart Simons als een soort therapie. Door dat te doen, leerde hij om te gaan met zijn gevoelens en die uiteindelijk ook te verwoorden. Zijn nummers hebben niet alleen effect op zijn eigen emoties, ook luisteraars zijn vaak geraakt door de teksten van de singer-songwriter. ,,Als je een liedje hoort dat bij je past, voel je je minder alleen als je weet dat iemand anders hetzelfde heeft doorgemaakt", zo legt Simons uit.



Hoe de zanger zijn toekomst voor zich ziet? Daar denkt hij niet echt over na. ,,Alles wat ik tot nu toe heb bereikt, heeft al mijn wildste dromen overtroffen”, geeft hij toe. En waar sommige artiesten altijd méér willen, stelt Simons dat gevoel juist niet te hebben. ,,Ik heb niet van: ik moet houden wat ik heb, ik wil spelen in stadions of ik moet net als Ed Sheeran voor 65.000 mensen op een avond spelen. Ik heb dat niet nodig", besluit hij met een tevreden glimlach op zijn gezicht.