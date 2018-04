Matt Simons komt naar Nederland

Simons begint op 21 oktober in De Oosterpoort in Groningen. In de dagen erna staat hij in TivoliVredenburg in Utrecht, Melkweg in Amsterdam en 013 in Tilburg.

De 31-jarige zanger brak in Nederland door toen zijn nummer With You gebruikt werd in Goede Tijden Slechte Tijden. Ook zijn bijbehorende debuutalbum Pieces scoorde goed in Nederland. In 2014 kwam opvolger Catch & Release uit, dat dankzij een remix van Deepend een grote hit werd in heel Europa. Onlangs verscheen zijn nieuwste single We Can Do Better en later dit jaar brengt Simons een nieuw album op de markt.