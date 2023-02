Matthew McConaughey spreekt stem in van Elvis voor Netflix-serie

Met video Jaimie Vaes: Lil Kleine sloeg Koen Kardashian blauw oog en gebroken tand toen hij voor me opkwam

Rapper Lil Kleine heeft influencer Koen van Dijk in 2021 een blauw oog en een gebroken tand geslagen toen die tijdens een ruzie opkwam voor zijn beste vriendin Jaimie Vaes. Dat stelt zij donderdag in een interview met youtuber Robbert Rodenburg. Ze smeekte Koen Kardashian, zoals hij beter bekend is, te liegen over het incident.

3 februari