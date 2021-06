Matthijs van Nieuwkerk en vrouw al tijdje uit elkaar, presentator heeft nieuwe vriendin

Van Nieuwkerk en zijn ex (63) zetten geruime tijd geleden een punt achter hun relatie. Ze waren in 2007 al eens kort uit elkaar en vijf jaar later kwam in het nieuws dat Matthijs zijn trouwring al een tijdje niet droeg, maar het werd nooit duidelijk waarom. Ze hebben samen twee kinderen; zoon Kees (33), die onder meer werkt als filmregisseur, en dochter Jet (32), die bekend is van haar kookboeken.