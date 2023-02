‘Matthijs van Nieuwkerk heeft zijn eigen graf gegraven met zijn overhaaste ontslag’

Het terugkijk-debacle van de finale van Op Zoek Naar wordt besproken. Al wordt er überhaupt kritisch gekeken naar deze weinig sprankelende jacht naar musicaltalent op de NPO. Er ontstaat tóch weer een discussie over De Slimste Mens. De SBS 6-show The Battle of The Bands krijgt opnieuw een pluim. De true-crime-serie De Pompmoord staat in Angela’s Etalage. Plus, mediaverslaggever Mark den Blanken kijkt een serie in het vliegtuig en heeft vervolgens een bijzondere ontmoeting. Volop avontuur in de podcast!