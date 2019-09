Matthijs van Nieuwkerk jarenlang bedonderd: ‘Cruijff zei nooit dat hij fan is van DWDD’

Matthijs van Nieuwkerk (59) onderbrak gisteravond het gesprek met Maarten Spanjer vanwege een persoonlijke anekdote. ,,Ik heb ook een gelukkige herinnering aan jou”, vertelde hij enthousiast. ,,Eigenlijk heb jij een ontzettend bepalende rol gespeeld in waarom ik dit zo leuk ben gaan vinden. Op een gegeven moment zeg jij dat je Johan Cruijff hebt gesproken..”



Daarop onderbrak Spanjer hem: ,,En een fietsclub!” zei hij, verwijzend naar een element uit zijn oude verhaal. Van Nieuwkerk: ,,Was dat waar?” Spanjer reageerde enigszins beschaamd: ,,Dat is niet waar.” Er volgde een lachsalvo. ,,Ik zou je zeggen Maarten: het maakt geen bal meer uit. Jij zei toen tegen mij: Johan Cruijff heeft laten weten dat hij graag naar De Wereld Draait Door kijkt. Ik was ontzettend trots en ontroerd daardoor, dat was wel echt waar. Dat heeft me net over een drempel gebracht: ik hoorde hier opeens thuis. Daarvoor was ik een amateur die maar wat probeerde en toen dacht ik: dit is misschien wel mijn stoel.”



Spanjer besloot toen het hele (echte) verhaal uit de doeken te doen. ,,Dat is dus zeg maar het voorbeeld van een leugen die de wereld vooruit helpt”, zei hij. Van Nieuwkerk bleef echter trots door vertellen. ,,Ik kwam thuis en ik heb mijn vader en moeder gebeld. Ik zei: het is toch ongelooflijk dat Johan Cruijff naar mij kijkt.”