Matthijs van Nieuwkerk legt werk neer en verbreekt banden met BNNVara

,,Ik merk dat er veel emoties om voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt”, aldus Van Nieuwkerk.



De presentator is in opspraak nadat de Volkskrant vrijdagavond een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van De Wereld Draait Door (2005-2020). Het ging volgens tientallen medewerkers in de Volkskrant om ‘extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen’.



Van Nieuwkerk, lange tijd de meest beeldbepalende en bestbetaalde presentator van de publieke omroep, gebruikt de komende periode ‘om tot bezinning te komen’. ,,Daarna hoop ik weer van me te laten horen.”



Vandaag werd duidelijk dat BNNVara naar aanleiding van de eerste verklaring die Van Nieuwkerk stuurde naar De Volkskrant publiek afstand van hem wilde nemen. In dat statement betoog hij geen spijt, maar haalde uit naar twee oud-collega's. Later stuurde hij op aandringen van de omroep een nieuwe communiqué naar de krant. BNNVara vandaag in de Volkskrant. ,,We hebben toen aangegeven dat het voor ons van essentieel belang is dat hij richting medewerkers erkent dat hij over grenzen is gegaan.”



Voorlopig stond voor Van Nieuwkerk alleen de presentatie van de Top 2000-quiz bij de NTR op het programma. De opname dit weekend werd er al afgezegd. Van The Connection is nog geen nieuw seizoen besteld door BNNVara en ook nieuwe opnames van Matthijs gaat door en Chansons! waren nog niet gaande.