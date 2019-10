Matthijs van Nieuwkerk lonkt naar de Belgen

KISS geeft onderwater­con­cert voor witte haaien

4 oktober De legendarische rockband KISS geeft op 18 november letterlijk en figuurlijk 'down under' een concert. In samenwerking met Airbnb treden de rockers 'onder water' op voor een groep witte haaien. Het speciale concert is ook toegankelijk voor mensen, zo is te lezen in een statement van Airbnb.