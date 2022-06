Matthijs van Nieuwkerk na drie jaar terug met Summerschool

Matthijs van Nieuwkerk stelt verhalen­bun­del samen: ‘Mooie reden om horizon weer te verbreden’

Ga er maar aan staan: tien verhalen selecteren uit al het moois dat ooit is verschenen. Matthijs van Nieuwkerk fikste het en nu is de bundel Zonnegloren er. Je krijgt ’m cadeau als je in juni voor 15 euro Nederlandstalige boeken koopt. Matthijs over de liefde voor lezen. ‘Het is heel eenvoudig: Boeit het? Raakt het?’

28 mei