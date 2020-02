‘Matthijs wilde een interview, maar alleen per e-mail’

Winnaar Miljoenen­jacht heeft eindelijk hoofdprijs binnen: ‘Maar wel met een zure bijsmaak’

15:23 Eindelijk was het gisteren zover: een gepensioneerde Tukker die twee jaar geleden Postcode Loterij Miljoenenjacht won kreeg ‘een bedrag met vijf nullen’ op zijn rekening. Toch ligt het bedrag na een jarenlange juridische strijd flink lager dan wat Linda de Mol op haar cheque had staan. „En dus is er blijdschap, maar met een zure bijsmaak", zegt zijn advocaat Robert Kroon.