Mattie Valk al aan het nagelbijten voor organisatie bruiloft

,,Het besef begint nu wel te komen. Ze vertrouwen ons de mooiste dag van hun leven toe. Dat is toch wel echt een grote verantwoordelijkheid”, zegt Mattie.

Dat zoveel luisteraars hun bruiloft aan hem en Marieke wilden overlaten, had de dj niet verwacht. ,,Ik was daar echt door verrast. Ik heb in het begin nog gezegd: wat als helemaal niemand zich aanmeldt? Natuurlijk wist ik wel dat dat niet zo zou zijn, maar zo'n groot aantal had ik echt niet verwacht. Wat een eer.”

Het idee om een bruiloft in een week te organiseren kwam doordat de twee elkaar vaak met succes hebben verrast. ,,We hebben wel wat ervaring opgedaan met dingen regelen. Toen ik jarig was heb ik van Marieke mijn eigen foodtruck gekregen: de Mattie Patattie, voor Dierendag heb ik haar een kat gegeven en voor onze nieuwslezeres Anne-Marie hebben we haar auto in panterprint gewrapt. Ze rijdt nog steeds in die auto, ze is daar helemaal dol op. Dus wilden we ook graag iets regelen voor onze luisteraars en toen kwam dit idee naar boven.”

Hun dag

Mattie en Marieke moeten als weddingplanners goed naar de wensen van het bruidspaar luisteren en organiseren alles: van de ceremonie tot het feest en van de bruidstaart tot de trouwjurk. ,,Dat wordt heel intensief contact met Gert-Jan en Marlon zodat we precies weten wat hun wensen zijn. Natuurlijk hebben we ook wat verrassingen voor ze in petto, maar het wordt wel helemaal hun dag.”