Mattie Valk brengt ode aan overleden vader: Hij heeft zijn zoon nog kunnen horen op de radio

De eerste herinnering van Mattie Valk (34) aan zijn vader is het ontbijtje op zondagochtend. ,,Zat ik als klein jochie in mijn bed naar Cartoon Express te kijken, kwam hij ineens met een dienblad aanzetten. Gekookte eitjes. Aardbeien. Thee, jus d’orange. Croissantje. Geroosterde boterham. Kaas. Heel uitgebreid. En eigenlijk is dat jaren doorgegaan, elke zondagochtend. De enige uitzondering was Vaderdag. Dan maakte ik het ontbijtje voor hem, samen met mijn moeder.’’



Als dj bij Qmusic maakt Mattie Valk al jaren ‘persoonlijke radio’. Een ode aan zijn vader, nu bijna negen jaar overleden, dat gaat wel heel diep. ,,Maar ik vind het ook mooi, al hadden wij thuis niet veel met Vaderdag of andere speciale dagen. Die hadden we niet nodig. Het was altijd al goed.’’



Mattie Valk is, zegt hij, ‘een groot cadeau’, wanneer hij op 24 januari 1985 wordt geboren. Zijn oudste broer is dan al veertien, terwijl zijn andere broer zeven jaar eerder is verongelukt. ,,Hij zat tussen ons in. Ik heb dat niet meegekregen, maar mijn broer en ouders natuurlijk wel. Ik denk wel dat ze daardoor met mij voorzichtiger omsprongen. En ik werd verwend. Ik heb een waanzinnig leuke jeugd gehad.’’