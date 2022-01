Mattie Valk en Gerard Ekdom maken kans op Gouden RadioRing én Zilveren RadioSter

update The Voi­ce-deelnemer Nienke Wijnhoven gaat aangifte doen tegen Jeroen Rietbergen

Voormalig The Voice of Holland-deelnemer Nienke Wijnhoven gaat aangifte doen van aanranding tegen Jeroen Rietbergen, de oud-bandleider van het programma. De zangeres heeft via haar advocaat Sébas Diekstra contact opgenomen met de zedenpolitie, laat de raadsman weten. Rietbergen ontkent de beschuldiging.

20 januari