Mattie Valk sluit hectisch jaar af en deelt liefde voor Rotterdam

video Bibi Breijman geeft huilend toe: 'Ik ben de weg kwijt'

9:56 Het gaat even niet goed met vlogster Bibi Breijman. Ze kampt met een burn-out en zit er helemaal doorheen, zo vertelt ze in openhartig acht minuten durend YouTube-filmpje. Door erover te vertellen, probeert ze ruimte in haar hoofd te maken. Ook steunt haar vriend Waylon Bibi door dik en dun.