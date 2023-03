Max Verstappen en Viaplay kondigen documentaireserie aan

,,Het afgelopen seizoen heb ik Viaplay toegang gegeven tot mijn wereld om een eerlijke en persoonlijke blik te werpen op mijn carrière en leven”, zegt Max over de serie. ,,Hoewel het verhaal natuurlijk heel bekend is voor mij, hoop ik dat dit kijkers de kans geeft om te zien wat iedereen om mij heen heeft bijgedragen aan het behalen van het succes dat we tot nu toe hebben gehad. Ik hoop ook dat het fans over de hele wereld meer inzicht geeft in het harde werk, de toewijding en de passie die nodig zijn om op het hoogste niveau in de autosport te concurreren.”