Max Verstappen pronkt met nieuwe vlam Dilara

Gehuld in een elegant rood jurkje met talloze hartjes, een matchende rode glitterarmband en grijze laarsjes poseerde de studente stralend naast Verstappen. De tortelduiven kennen elkaar naar verluidt al langer, maar hebben pas sinds enkele maanden een relatie. Max zou zelfs kerst hebben gevierd met Dilara, die oorspronkelijk uit München komt en momenteel in Londen woont. Over Sanlik is verder niets bekend, maar uit de kiekjes op haar Facebookpagina blijkt wel dat ze reislustig is.



Max was eerder bijna een jaar samen met de Zweedse blondine Mikaela Ahlin-Kottulinsky, net als hij een autocoureur. Daarna werd hij nog gelinkt aan het Vlaamse model Joyce Godefridi, modeblogster Roos van der Aa uit Tilburg en de Rotterdamse Maxime Pourquie.