Maxim Hartman haalt uit naar boer in talkshow Renze: ‘Boer zijn is geen recht’

633.000 mensen zagen gisteravond hoe Maxim Hartman en melkveehouder Dolf Heikoop flink met elkaar clashten in de gloednieuwe talkshow van Renze Klamer. De mannen raakten in discussie over de impact van stikstof, waarna Hartman meermaals liet blijken dat hij vindt dat de boeren de plannen moeten accepteren. ,,Boer zijn is geen recht. Snap je dat? Waar komt toch dat idee vandaan?”

Boer Dolf schoof gisteren aan in het praatprogramma van Renze Klamer om het over de boerenprotesten te hebben. Hij stelde niet achter alle demonstraties te staan, maar zei ook dat er geen perspectief wordt geboden. ,,Wat we ook doen, het gaat gewoon door. En ik keur het niet per se goed om distributiecentra af te sluiten, maar ja, kom eens met een goede oplossing.”

Hartman zag direct kans om op de woorden van de melkveehouder in te haken. ,,Je keek trots toen je die beelden zag net. Je zegt: ‘ik sta er niet achter’, maar je keek wel met een bepaalde glimlach naar die beelden.” Dat klopt, bevestigde Dolf. ,,Ja, ik vind het wel mooi dat we als hele landbouw iets doen”, reageerde hij. ,,Maar heeft het de politiek wakker gemaakt? Nee!”

Volgens Hartman hoeft protesteren dan ook niet altijd iets op te leveren. ,,Je mag je wel laten horen, maar als het hele land er last van heeft... Hoeveel boeren zijn er nu eigenlijk? 53.000? Hoeveel doen er nou echt mee aan die blokkades? Hoe kan het zijn dat een heel land ontwricht raakt door 10.000 boeren?”, vroeg hij zich af.

Accepteren

Nadat oud-staatssecretaris Fred Teeven, die ook te gast was, inhaakte op Hartman en stelde dat zijn uitspraken ‘een beetje overdreven’ waren, leek de discussie ten einde te komen. Maar melkveehouder Dolf was nog niet klaar met het onderwerp en legde uit dat het voeren van een gesprek zinloos was. ,,We moeten gaan praten, maar er mag niet aan gesleuteld worden. Of tenminste: het plan mag überhaupt niet van tafel.”

Die woorden schoten bij Hartman in het verkeerde keelgat. ,,Jij zegt: die boeren moeten door. Maar dat is juist het punt, die boeren mógen niet door. Dat moet je accepteren, je moet je gewoon om laten scholen.” Volgens boer Dolf had Hartman geen idee waar hij het over had. ,,Als je dit durft te zeggen, weet je niet wat je zegt. Je hebt het over al onze bedrijven. Die laten we ons écht niet zomaar afpakken! Ik ben 100 procent boer. Ik weet niet beter dan dat ik boer wilde worden. En ik weet ook niet beter dan dat ik boer zal blijven.”

Hartman wees de melkveehouder er vervolgens op dat het ‘boer zijn geen recht is’. ,,Snap je dat? Waar komt dat idee toch vandaan?” Daarop stelde Dolf dat hij wel vergunningen heeft gekregen. ,,Maar die vergunningen worden ingetrokken. Ik vind dat je niet het recht hebt om te zeggen: ik blijf boer en zal altijd boer blijven. Dat is gelul. Als de samenleving zegt: we hebben geen behoefte meer aan jou als boer, dan heb je te stoppen. Klaar!”

Bekijk hier het fragment:

Dat is nu net waarom de partijen er niet uit zullen komen, kaatste de melkveehouder terug. Ron König, burgemeester van Deventer, liet daarna van zich horen. ,,Ik denk dat we het niet zo scherp tegenover elkaar moeten zetten”, suste hij de discussie.

Op sociale media twitterden kijkers ondertussen fanatiek mee. Een klein overzichtje.

