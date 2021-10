Maxim Hartman voelt meer woede dan verdriet na dood zoon: ‘Kan zijn dat ik nog instort’

Presentator Maxim Hartman (58) vond het verdriet na het verlies van zijn zoon vorig jaar onverwacht meevallen. De laatste tijd voelt hij vooral agressie. Zijn zoon overleed op 33-jarige leeftijd aan leukemie en Hartman is boos om de loop van het leven. ,,Als op straat iemand een opmerking maakte, zei ik: ‘ik zou nou niet tegen mij iets zeggen, want ik denk echt dat ik je hoofd ga verbrijzelen op de stoep’.’’

Dat vertelt een openhartige Maxim in de podcast Vad3r van Pepijn Lanen. ,,Ik zei het gewoon rustig, maar dan zagen ze wel aan mijn kop dat het menens was.’’



De agressie is volgens hem een vorm van verwerking, want hij is niet iemand die ‘snikt’. Vooral de ongrijpbaarheid van de ziekte valt Maxim zwaar. ,,Dat vond ik vroeger al het meest kloterige kantje aan vaderschap, dat het je kwetsbaar maakt’’, aldus Hartman. ,,Als een ander jouw kind iets aandoet, kun je hem nog met een bijl doormidden klieven. Maar leukemie, wie pak je dan?’’

Quote Dan was de arts weg en zei ik: waarom wil je nog twee dagen leven? Je schijt je hele ziekenhuis­bed onder en sterft van de pijn Maxim Hartman

Verdriet viel mee

Ondanks de onmacht viel het verdriet Maxim ‘gek genoeg’ mee. ,,Je hoort altijd dat je helemaal naar de tyfus gaat daarna, maar dat is niet zo’’, zegt Hartman, die niet uitsluit dat het nog komt. ,,Het kan nog zijn dat ik een keer helemaal instort en enorm veel verdriet krijg ervan.’’

Hij verwacht dat niet, mede vanwege de leeftijd van zijn zoon. ,,Ik denk dat het misschien anders is als je een kind van 10, 8, 7, 12 [verliest], dat het nog heftiger is. Met 33 heb je natuurlijk al een leven gehad.’’ Hartman vindt troost in de gedachte dat je volgens hem ‘niet het recht hebt’ om oud te worden. ,,Het is nou eenmaal zo. Het is oneerlijk, onaardig, vreselijk en wreed. Maar jij kan dadelijk ook ineens een hersenbloeding krijgen.’’

Daarnaast was het geen verrassing dat zijn zoon ziek werd. Maxim vergelijkt zijn twee zoons met plantjes. Het ene was ijzersterk, het andere verwelkte al bij iets te veel wind. ,,Het was een gevoelig raspaardje. De een heeft nooit wat en de ander heel veel gedoe. Mentaal, maar ook fysiek. Het verbaasde mij niet dat hij zoiets kreeg.’’

Boosheid houdt hem staande

Zelf zou Maxim het overigens nooit acht maanden hebben volgehouden met de ziekte, zoals zijn zoon deed. ,,Op het eind vroeg hij aan de arts: kan ik nog twee dagen lang dat medicijn krijgen, dan kan ik misschien nog twee dagen langer leven? Dan was die arts weg en zei ik: waarom wil je nog twee dagen leven? Je schijt je hele ziekenhuisbed onder en sterft van de pijn. Wat is dat voor kwaliteit van leven? Maar blijkbaar zit er iets in het menselijk lichaam wat niet dood wil. En dat is ook wel mooi.’’

Quote Je groeit je hele leven lang en dan heb je alle kennis en dan word je oud en versleten en dan ga je dood, fucking onredelijk Maxim Hartman

De boosheid werkt voor Maxim positief. ,,Je groeit je hele leven lang en dan heb je alle kennis en dan snap je het en dan word je oud en versleten en dan ga je dood, fucking onredelijk. (...) Daar krijg ik woede over en die zorgt ervoor dat ik elke dag op kan staan en zin heb om iets te doen.’’

