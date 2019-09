Máxima bezoekt Meppel in veelbesproken, gehate outfit

Hoed

De gouden haarband die Máxima eerder droeg bij het staatsbezoek in Luxemburg heeft ze wel vervangen voor een poederroze hoed van Fabienne Delvigne. Máxima-kenner Josine Droogendijk laat op haar blog weten dat de hoed er beter uitziet dan de gouden haarband, maar dat dit ‘ton sur ton-ensemble’ nooit in haar top 10 zou komen. ‘Koningin Máxima blijft de recycle-trend van afgelopen weken vasthouden, want ook nu draagt ze weer een bekende outfit. De blouse met klokmouwen, het zijden jasje en de linnen culotte kwamen eerder in beeld tijdens het staatsbezoek aan Luxemburg', schrijft de kenner. ‘De combinatie met de luchtige en poederroze hoed van Fabienne Delvigne is wel nieuw, en pakt mijns inziens beter uit dan de look met gouden haarband.’