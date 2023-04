Máxima brengt dubbel eerbetoon aan Rotterdam: ‘Flagdressing op z’n best’

Flagdressing is een ode in modevorm, waarbij je je kleedt in de kleuren van de vlag van de plek die je bezoekt. Meestal is dat een land, zoals toen Máxima een rode jurk droeg tijdens een bezoek aan Canada, dat een rood-witte vlag heeft.

Volledig scherm Koningin Máxima met haar Feyenoord-sjaal. © Brunopress

Het kan ook een hommage zijn aan een persoon: ,,Bij de opening van een tentoonstelling over Frida Kahlo droeg de koningin bloemen op haar hoofd’’, zegt Josine. De Mexicaanse kunstenaar (1907-1954) gebruikte veelvuldig flora in haar werk:

Volledig scherm Frida Kahlo en koningin Máxima. © Nickolas Muray/Brunopress

De vlag van Rotterdam

De flagdressing op Koningsdag 2023 is niet te missen: de koningin draagt een groene rok en top van haar favoriete modehuis Natan, gecombineerd met een witte cape. Het zijn de kleuren van de vlag van de stad Rotterdam. Droogendijk vindt het een mooi gebaar. ,,Je zegt daarmee als royal dat je je verdiept hebt in wat je bezoekt.’’

Volledig scherm Koning Máxima met haar groene outfit en witte mantel, de kleuren van Rotterdam. © Reuters

De vorstin kreeg in de Maasstad ook een sjaal aangereikt van de lokale voetbalclub Feyenoord, die ze om haar nek deed. Best opvallend, want haar man koning Willem-Alexander bekende onlangs dat hij juist voor rivaal Ajax uit Amsterdam is. Bij een bord met de tekst ‘hee Alex, Feyenoord is de beste’ stond de koning donderdag even stil en schudde hij een aantal handen.

Volledig scherm De vlag van Rotterdam. © RV

Onder de cadeaus van het volk voor het koninklijk gezin was ook een bidon van Feyenoord. De inhoud werd eerst gecontroleerd door de politie, waarna het presentje in de bolderkar bij de overige cadeaus ging.

Volledig scherm Koningin Máxima, met haar Feyenoord-sjaal. Koning Willem-Alexander is juist voor Ajax. © ANP

Volledig scherm De Feyenoordbidon. © AD

