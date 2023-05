Máxima dook deze week twee keer héél diep in haar kledingkast

update Showbizzwe­reld roemt Tina Turner: ‘Een powermens, ook voor vrouwen die onder de plak zitten bij hun man’

Bij intimi was bekend dat Tina Turner ziek was, voor haar (bekende) fans komt het nieuws van haar overlijden onverwachts. De queen of rock overleed woensdag vredig op 83-jarige leeftijd na een langdurig ziektebed in haar huis in Kusnacht nabij Zürich, Zwitserland.