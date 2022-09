Máxima is de perfecte ambassadeur van Nederlandse mode én duurzaamheid

De japon met een grote, chique wikkelsjaal komt uit de koker van Benchellal. Deze Nederlandse ontwerper met Marokkaanse roots timmert flink aan de weg en mocht onlangs zijn eerste collectie voor de internationale webshop Net-a-porter ontwerpen. Met haar japon geeft de koningin hem nog een extra duwtje in de rug. En ook fijn: de jurk is gemaakt van gerecycled materiaal. Voor de geïnteresseerden: air-mesh/neopreen.

Amalia’s jurk was ook groen, maar dan in de letterlijke zin van het woord. Naar de ontwerper wordt nog gezocht, de naam achter de hoed is wel bekend: Fabienne Delvigne. Al kan Máxima’s naam daar net zo goed staan, want zij droeg de turban in 2011 al tijdens het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton. Ook met de diamanten en historische sterren die er vandaag op prijken.