Máxima maakt 'modeslippertje' en Willem-Alexander zwemt in reuzenpak

Het koninklijk paar is bezig met een driedaags bezoek aan de Bovenwindse eilanden. Gisteravond kwamen ze aan op Sint-Eustatius, waar ze hartelijk werden ontvangen. De outfit van het koningspaar laat alleen nogal wat stof opwaaien. De tongen rollen met name over de spijkerstofslippertjes van de koningin.

,,Zijn ze soms op vakantie?!", oppert een trouwe volger van Máxima's kledingkast op de website modekoninginmaxima.nl. Anderen spreken al van een regelrecht 'modeslippertje'. Ook het beige linnen pak van de koning valt niet in de smaak. De lange broek – die noodgedwongen over de grond sleept – en het ruim zittende jasje mogen dan misschien lekker luchtig zijn op Sint-Eustatius, liefhebbers van het koninklijk huis spreken online over 'slordige look'.

Josine Droogendijk van modekoninginmaxima.nl snapt de ophef rondom de slippers van Máxima wel. ,,Het is niet echt koninklijk." Volgens Josine maken (of kraken) schoenen de outfit en is de combinatie van deze roklengte met slippers niet het beste voor Máxima. Dat ze juist op Sint-Eustatius voor deze outfit kiest, is dan weer niet zo opmerkelijk. ,,Bij de Antillen zie je altijd wel dat het paar een beetje down dressed. Maar op slippers? We hebben haar twee keer eerder op slippers gezien, waarvan een keer noodgedwongen omdat ze haar teen had gestoten. Het is wel uniek dus, dat ze op een slippertje is."

Of Máxima ook nu last had van haar voeten, en daarom koos voor een comfortabel slippertje, is niet bekend. Het zou ook kunnen dat ze last had van dikke voeten door de lange vliegreis naar Sint-Eustatius.

Wat de reden ook mag zijn: de outfit van de koningin is volgens Josine té casual. ,,Je ziet dat de mensen om haar heen hun best hebben gedaan. Het meisje dat ze op het vliegveld ontvangt, ziet er bijna nog koninklijker uit dan Máxima zelf. Ik had zelf gehoopt op een hakje."

Tijdens het bliksembezoek worden drie eilanden bezocht.

Oekraïens

Máxima draagt dezelfde jurk tijdens de gouden oefening van Sanne Wevers op de Olympische Spelen in Rio. Nieuw is de outfit van Máxima niet: de blauw met witte jurk had ze al eens aan tijdens de Olympische Spelen in Rio. De traditionele jurk is van de Oekraïense ontwerpster Vita Kin. Het borduurwerk op de linnen japon is geïnspireerd op het nationale kostuum van Oekraïne en vervaardigd door ambachtslieden in Kiev, weet Josine.



Ook de slippertjes, die Máxima dus volgens sommigen beter had kunnen achterlaten in haar vakantievilla in Griekenland, komen hoogstwaarschijnlijk ook uit de kast. De denim instappertjes zijn van zijde, suède en spijkerstof en ontworpen door Gianvito Rossi. De vader van Gianvito, Sergio Rossi, was tot 2014 verantwoordelijk voor een groot deel van Máxima's schoenencollectie. De luchtige sandaaltjes zijn te koop voor 499 euro.

Italiaans maatwerk

Over het pak van Willem-Alexander, dat nogal 'wijd gesneden' is, zijn veel liefhebbers van het koninklijk huis eveneens niet tevreden. 'Ik woon nog kleiner', klinkt het onder meer op Twitter. Josine is het daar niet meteen mee eens. ,,Ik denk niet dat je kunt zeggen dat het te groot is. Al zijn pakken worden met de hand gemaakt, dus dit is gewoon zijn voorkeur. Hij koopt zijn pakken onder meer bij het Italiaanse merk Brioni. En daar koopt George Clooney ook zijn pakken." Toch is de lengte van de broek van Willem-Alexander wel opmerkelijk. ,,Ik kan me niet voorstellen dat de broek nog schoon was aan het eind van de dag."

Grote kans dus dat Willem-Alexander vandaag, bij een bezoek aan buurland Saba, een andere outfit aanheeft. Gisteravond vloog het paar al door naar Saba, waar vandaag een lokale feestdag wordt bijgewoond. Zaterdag wordt ter afsluiting het zwaar door Irma getroffen Sint-Maarten bezocht.

Irma

Het bezoek van het paar staat grotendeels in het teken van de enorme schade die Irma heeft aangericht op de eilanden. Zo werd er op Sint-Eustatius onder meer gestopt bij een familie van wie het huis in september compleet is verwoest. Met onder meer hulp uit Nederland wordt nu gewerkt aan wederopbouw. De koning en koningin spraken kort met de bewoners en hulpverleners.