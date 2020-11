Máxima vindt het belangrijk mantelzorgers te ‘ontzorgen’

Er zijn in Nederland zo veel mensen die zorgen voor een ander, sprak Máxima. ,,Soms gaat dit over twintig uur per dag, soms twee keer in de week, soms af en toe, maar het is iets wat heel nodig is voor heel veel Nederlanders.”



Het is werk dat volgens de koningin voldoening geeft en zorgers blij maakt. ,,Maar het is ook best zwaar en voor heel veel mensen betekent het dat je veel dingen niet meer kunt doen.”