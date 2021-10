Maxime Meiland liet oog vallen op dure jaren 30-villa: ‘Maar de keuken is trash’

Maxime Meiland (25) en haar vriend Leroy waren bijna in een peperdure jaren 30-villa in Noordwijk beland, voordat ze een modern herenhuis aankochten in hetzelfde dorp. Dat was gisteren te zien in een nieuwe aflevering van Chateau Meiland .

Nadat Maxime constateerde dat haar eerste koopwoning in Noordwijk te klein is, schakelde ze haar ouders Martien en Erica in om mee op zoek te gaan naar een geschikter pand. De familie keek onder meer naar een statige villa in de badplaats, die bij voorbaat al te duur was.

Ondanks de ligging aan een drukke weg, was dankzij de dubbele beglazing niets van het verkeer te horen. Met name de grootte van de slaapkamers beviel Maxime en Leroy wel, zo zagen 1,1 miljoen mensen op SBS 6. De keuken viel minder in de smaak. ,,Die is trash’’, aldus Maxime. ,,Gamen kan in de speelkamer’’, stelde spelfanaat enthousiast Leroy vast. Bovendien was er een tuinhuis in de ruime tuin te vinden. Erica zag een flinke verfbeurt van de buitenboel wel zitten, maar Martien somde onderweg naar huis de nadelen op. ,,Wat een hoop werk, joh. Ik zou het niet doen. Ik vind het een hoop geld, en je zit tussen de sportvelden.’’

Evaluerend onder het genot van een wijntje en colaatje, benoemde Maxime dat het pand 90 jaar oud is. ,,Maar ik denk dat het de investering wel waard is. Qua leefgenot, maar je zit dan wel een aantal maanden in de verbouwing.’’ Leroy vond het een mooi huis, maar moest er een nachtje over slapen. ,,Er komt zelden een vrijstaand jaren 30-huis in Noordwijk te koop’’, vulde Maxime aan.

Het stel deed uiteindelijk geen bod. Aangekocht werd een wit, geschakeld herenhuis van 236 vierkante meter met een vraagprijs van 1,2 miljoen euro. Het heeft vijf slaapkamers, twee badkamers en vanuit de hal is er toegang tot de parkeerkelder met dubbele elektrische garagedeuren. De luxe keuken bevat een kookeiland. Volgens de huizensite Bekende Buren nemen Maxime, Leroy en dochters Claire en Vivé in maart hun intrek.

Volledig scherm Erica en Martien gingen mee op bezichtiging. © SBS

