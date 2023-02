Maxime Meiland moet bezuinigen na kopen miljoenenvilla: ‘Geen schoonmaaksters meer’

Met videoDe eerste aflevering van een nieuw seizoen Chateau Meiland is maandagavond bekeken door 890.000 mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). De SBS-realityshow over de familie Meiland is met die score terug te vinden op de negende plaats in de lijst van best bekeken programma’s van maandag.

In de achtste reeks verbouwen Martien Meiland en Erica Renkema samen met hun dochters Montana en Maxime een verouderd pension in hun woonplaats Noordwijk. De familie gaat, wanneer de verbouwingen klaar zijn, gasten ontvangen in het pension, dat Code Rosé gaat heten.

Ook was te zien hoe dochter Maxime vertelde over de aanschaf van haar miljoenenvilla. Daarvoor zou ze namelijk haar leven wel wat ‘moeten omgooien’. ,,Het is zo’n duur huis. Heel veel dingen moet een streep doorheen. De auto moet eruit. Geen schoonmaaksters meer. De kindjes gaan gewoon naar huis, dus Claire gaat niet meer naar de buitenschoolse opvang. Vivé gaat één keer in de week, beetje socialiseren.”

Maxime stelde precies berekend te hebben hoe ze toch netjes kan rondkomen. ,,Van hoe is nu de situatie qua uitgaven en straks. Als we een beetje bezuinigen op dingen, dan moet dat lukken.”

Volledig scherm Chateau Meiland. © Talpa

Kijkcijfers

De seizoensopener van Chateau Meiland is ongeveer net zo goed bekeken als de eerste aflevering van het zevende seizoen. Daar keken in augustus vorig jaar 887.000 mensen naar. De seizoenen daarvoor, met uitzondering van de eerste reeks, werden steevast door 1 miljoen mensen of meer bekeken.

In december lieten de Meilandjes op een door hen georganiseerde kerstborrel weten nog lang niet te willen stoppen met Chateau Meiland, zolang de kijkcijfers goed blijven en zij er plezier in blijven houden.

Volledig scherm Chateau Meiland. © Talpa

