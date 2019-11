Maxime Meiland twijfelt of ze weer zwanger wil worden

Maxime Meiland (23) twijfelt eraan of ze opnieuw moeder wil worden. Was in het met een Gouden Televizier-Ring bekroonde SBS-realityprogramma Chateau Meiland te zien hoe ze op zoek ging naar een geschikte zaaddonor, nu is ze er niet zo zeker meer van of ze die stap wil zetten.

De dochter van kijkcijferkanon Martien Meiland maakte er geen geheim van dat ze haar driejarige dochtertje Claire zo graag een broertje of zusje gunt. Omdat Maxime geen vaste verkering heeft, ging ze op zoek naar een man die haar (anoniem) verder wilde helpen.

Voor Martien was het onderwerp misschien wel iets te privé voor het televisiepubliek, geeft hij toe in WENDY, het maandblad van Wendy van Dijk. ,,We hebben het erover gehad en Maxime zelf heeft er heel lang over nagedacht. Ze kon het zo goed onder woorden brengen en het is wel reality-tv. En het is een bijzonder iets.’'

Het feit dat Maxime opgroeide met grote zus Montana naast haar, is een belangrijke factor. ,,Ze is maar een beetje ouder. Dat gun ik Claire ook zo’', vertelt ze. Toch slaat de twijfel toe. ,,Omdat ik het vooral voor Claire zou doen. Een zwangerschap en een bevalling is negen maanden bikkelen. Niet leuk. Maar ik denk aan de andere kant ook weer: negen maanden, wat is dat nou? En dan heeft zij wel iemand om altijd leuk mee te spelen.’'

Met de liefde is ze sowieso niet bezig. ,,Ik date ook nooit. Ik ben blue als het daarom gaat. Ik ga waar mijn ouders gaan. Dat zal niet nog tien jaar zo zijn, bij de familie Meiland is één jaar al lang als het om nieuwe plannen en nieuwe dromen gaat. Maar het gaat gewoon allemaal gezellig zo. Als ik droom over de toekomst, droom ik over het ontwerpen van kleding, dan droom ik niet over een relatie.’'

Martien beaamt dat. Hij noemt de familie Meiland zielsverwanten. ,,Weet je, seks is zo vluchtig. Dat houden van, het fijn hebben samen, dat je weet wat je aan elkaar hebt, daar gaan wij voor. Liefde is herkenning.’’