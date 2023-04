Maxime Meiland verhoogt dosis antidepressiva na geboorte Vivé: ‘Het is soms even te veel’

Maxime Meiland slikt sinds een paar jaar antidepressiva. De 27-jarige Meiland-telg klopte bij de huisarts aan toen ze merkte dat het niet goed ging. Bovendien is ze genetisch belast omdat depressiviteit voorkomt in de familie van haar moeder Erica.

Volgens Maxime mist ze een stofje in haar lijf, waardoor ze ‘snel overprikkeld raakt’. ,,En alles te veel kan worden’', vertelt ze aan weekblad Grazia. ,,Ik heb de dosis na de geboorte van Vivé via mijn huisarts opgehoogd, omdat ik voelde dat het niet goed ging. Ik ben van mezelf heel sterk, maar soms is het gewoon too much met al het werk en twee kleine kinderen.’'

Maxime, die in haar biografie Maxime: misbruikt, ontspoord en nu... gelukkig! ook open is over haar sombere gevoelens, is blij dat ze zich niet meer zo ‘extreem slecht’ als in haar tienerjaren voelt. ,,En als Vivé ouder is, wil ik de medicatie wel weer afbouwen. Maar op dit moment helpt het mij om wat meer rust in mijn hoofd te krijgen. Ook hiervan denk ik: dit is niet iets om me voor te schamen. Ik ben niet de enige, er zijn veel jonge ouders die zich zo voelen.’’

Geen wensen meer

Maxime werd op haar 21ste moeder van dochter Claire. Met haar echtgenoot Leroy kreeg ze dochter Vivé (1). Het gezin verhuisde recent naar een villa in de badplaats Noordwijk. Maxime: ,,Ik heb eigenlijk helemaal geen wensen meer. Misschien dat ik ooit nog een derde kind wil, maar voor nu vinden we het eigenlijk wel goed zo, want het is best druk. Die drukte is het enige waar ik soms moeite mee heb, maar verder ben ik een heel gelukkig en tevreden mens!’’

