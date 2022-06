Maxime Meiland ziet derde kindje wel zitten: ‘Lijkt me heel leuk’

Met twee dochters, de 3-jarige Claire en 7 maanden oude Vivé, voelt de 26-jarige Maxime zich al een gezegend mens. Maar een derde kindje is meer dan welkom, vertelt de blondine aan Rodenburg als hij naar haar toekomst vraagt. ,,Heel misschien willen we nog een derde kindje, dat zou ik wel heel erg leuk vinden”, begint Maxime voorzichtig, die wel meteen duidelijk maakt dat dan op korte termijn te willen. ,,As soon as possible. Daarom willen we nu al die trouwerij.”