Maxime op mierzoete liefdesvakantie en Rogiers photoshopblunders op een rij

Bejaarde ‘legende’ onthuld als mysterieu­ze broccoli in Amerikaan­se The Masked Singer

29 november De Amerikaanse versie van The Masked Singer blijkt een grote naam te hebben gestrikt om zich te verkleden als broccoli. Onder het masker van het mysterieuze karakter zat een 79-jarige ‘legendarische entertainer’, die nog opvallend soepel in heupen is.