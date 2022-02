Meau voor zevende week op nummer 1 in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 12 februari. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 10 zittenblijvers, 11 zakkers en 16 stijgers.

38 (--) ANYONE FOR YOU- George Ezra

In 2014 verschijnt het debuutalbum van George Ezra, Wanted On Voyage. Hij neemt daarna vier jaar de tijd om met een opvolger te komen, Staying At Tamara’s. Inmiddels zijn we opnieuw vier jaar verder als we het derde album van de Brit mogen verwachten: Gold Rush Kid. Dat album staat voor 10 juni op de planning. Van het album met daarop twaalf tracks kennen we de eerste single inmiddels – Anyone For You komt de Top 40 binnen op nummer 38.

32 (--) HIGH- The Chainsmokers

Andrew Taggert en Alex Pall maken in 2014 hun debuut in de Top 40 met Selfie. Dik twee jaar later volgt met Closer dan de eerste nummer 1-hit voor het Amerikaanse dj-duo. In februari 2020 stonden ze voor het laatst in de Top 40 met Family. Begin dit jaar werd duidelijk dat er een terugkeer aanstaande was. Zo lieten ze weten dat er een vierde album in de maak is. High was al de Alarmschijf op Qmusic en deze week is dat, op nummer 32, de hoogste nieuwe. Bekijk hier de clip:

8 (13) L’ENFER- Stromae

Het is inmiddels al dik drie jaar geleden dat er een Franstalig nummer in de top 10 stond. In 2018 wist Aya Nakamura met Djadja zelfs voor twee weken de eerste plek te bezetten. Stromae stond precies 40 weken in de top 10 en met L’enfer is deze week zijn zevende top 10-notering een feit. Deze week klimt de nieuwste track van de Belgische zanger vijf plaatsen naar nummer 8.

Bekijk hier het optreden van Stromae bij Matthijs Gaat door op 29 januari:

1 ( 1) DAT HEB JIJ GEDAAN- Meau

De top 6 van de Top 40 is gelijk aan die van vorige week. Vluchtstrook van Kris Kross Amsterdam, Antoon en Sigourney K staat voor de derde keer op nummer 3; The Motto van Tiësto en Ava Max voor de tweede keer op nummer 2 en de bovenste beste is voor de zevende keer Meau. Dat Heb Jij Gedaan is niet alleen in Nederland de nummer 1 want ook in België staat ze inmiddels op de eerste plek. Bekijk hier het optreden van Meau tijdens de Top 40 awards:

Iedere werkdag hoor je op Qmusic, even na zessen, hoe de nieuwe lijst vorm krijgt in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er deze vrijdag weer vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: