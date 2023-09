Media Inside verder onder nieuwe naam: Van Roosmalen & Groenteman

‘Mar­vel-ac­teur Chris Evans in het geheim getrouwd met 16 jaar jongere vriendin’

De Amerikaanse acteur Chris Evans (42), bekend als de superheld Captain America in de Marvel-films, is op zaterdag 9 september in het grootste geheim in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin, Warrior Nun-actrice Alba Baptista (26). Dat meldt Page Six.