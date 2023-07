Media Podcast: ‘Eva Jinek sorteert voor op vier dagen per week bij RTL in 2024’

AD Media PodcastDe een-na-laatste podcast voor de zomerstop zit bomvol Talpa-producties. SBS 6 is zo’n beetje de enige zender die nog met nieuwe programma’s komt in de zomer én dagelijks een actuele talkshow op de buis brengt. Daar waar de collega’s van RTL en Op1 een zomerstop invoeren, is Hélène Hendriks net van start gegaan met haar Oranjezomer .

Besproken worden De Prins met het Witte Haar, Lettrix, Ik ga op Reis en Neem Mee, Marcel & Gijs, De Kwis met Ballen en de reacties op het nieuws van mediaverslaggever Dennis Jansen over de transfer van Frans Klein naar Talpa. Een klein onderzoeksteam van de podcast is nog aan het onderzoeken of presentator Manuel Venderbos mogelijk steekpenningen heeft aangenomen voor het bepalen van de inhoud van deze podcast, daar hij Talpa ook als broodheer heeft...

Ook wordt de positie van Eva Jinek besproken. Wat gaat zij doen in 2024? De onderhandelingen beginnen pas in het najaar, maar er klinken al wel geluiden vanuit Hilversum: ‘Eva Jinek sorteert voor op vier dagen per week bij RTL in 2024.’

