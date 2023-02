Mediawereld sluit pact tegen grensoverschrijdend gedrag

Ruim een jaar terug stelde Tim Hofman met zijn BOOS-aflevering misstanden aan de kaak bij het RTL-programma The Voice of Holland, waar sprake was van grensoverschrijdend gedrag. In totaal vertelden tientallen vrouwen over hun ervaringen met bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur. Rietbergen legde zijn werk neer.

De impact was enorm. De talentenjacht verdween van de buis en het Openbaar Ministerie stelde een onderzoek in naar coaches en bandleider van het programma. Na de uitzending van Boos kwamen er meer meldingen in andere sectoren naar boven. Tijdens een hoorzitting van de Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in januari 2022 legden RTL en Talpa al actiepunten op tafel: betere bekendheid van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, een diepgravend onderzoek naar de eigen bedrijfscultuur en een convenant.

Dat is er nu. De organisaties die zich al aansloten bij stichting Mores, bieden bewustwordingstrainingen aan, benadrukken van de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen. ‘De mediasector gaat zich nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers: van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen. Op elk niveau en in elke schakel van de keten’, zo is te lezen in een verklaring. ‘Juist op de momenten dat de verschillende bedrijven bij elkaar komen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk’.

Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning voor de lange termijn. In de praktijk komt het erop neer dat partijen tezamen gesprekken aangaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. Voorbeeld: alle bestuurders krijgen een training van een externe partij. Medewerkers krijgen een e-learning over respectvol samenwerken en in het eerste kwartaal van dit jaar wordt een campagne gelanceerd. ,,Jaarlijks maken we een inventarisatie van knelpunten, risico’s en kansen. Dit doet een afvaardiging van de werkvloer. Zij laten zien waar de risico’s en de kansen liggen om de gezamenlijke werkcultuur te verbeteren en zetten dit vervolgens, samen met alle bestuurders, om in concrete acties”, aldus een woordvoerder. ,,We organiseren jaarlijks een event in september met medewerking van alle betrokken partijen. Tijdens deze bijeenkomst reflecteren we op wat er goed ging en wat beter kan. We willen vooral ook inspiratie delen om het plezier op de werkvloer verder te vergroten voor iedereen die in deze mooie industrie werkzaam is of ermee in aanraking komt.”

