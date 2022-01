Meer dan veertig vermeende slachtoffers verenigen zich in WhatsAppgroep

Niet op de hoogte

RTL liet eerder vandaag weten niet op de hoogte te zijn geweest van de relaties van ‘seksuele aard’ die Jeroen Rietbergen met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij The Voice of Holland . ,,Pas afgelopen week is het nieuws tot ons gekomen via Tim Hofman”, aldus een woordvoerder van RTL, die verwijst naar het programma BOOS van Hofman, waarin donderdag uitgebreid wordt ingegaan op de kwestie.

De bandleider van het programma zegt in een verklaring dat hij er ‘al een aantal jaren’ zeer bewust van is dat hij in de fout is gegaan en dat zijn ‘opdrachtgever’ hem daar op heeft aangesproken. Die opdrachtgever is niet RTL. RTL en producent ITV maakten zaterdagochtend bekend de uitzendingen van het twaalfde seizoen van The Voice of Holland te staken en onderzoek te doen naar de aantijgingen.