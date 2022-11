Meer meldingen dan gebruikelijk bij meldpunt MORES na nieuws over DWDD

Over het exacte aantal meldingen kan Dekker nog geen uitspraken doen. De meldingen worden eens per maand bij elkaar opgeteld. Dekker noemt het ‘een heel heftig onderwerp’. ,,Wat mij betreft moeten we kijken waarom dit zo is gebeurd.” Het valt Dekker op dat wel melding is gemaakt van het grensoverschrijdende gedrag bij DWDD, maar dat er niets is gedaan. ,,Dat is kwalijk. Er is kennelijk een bepaalde aanpak geweest waarbij melders niet zijn geholpen.” Volgens Dekker wordt er, ook vanuit de politiek, al ‘heel hard gewerkt’ om klachten in de toekomst beter af te kunnen handelen. ,,Mariëtte Hamer is er heel druk mee bezig. Er is het afgelopen jaar best veel gebeurd, ook best veel goede dingen. Maar dit is niet een probleem dat je in 24 uur hebt opgelost. We hebben te maken met een cultuur die al jaren zo bestaat. We moeten in plaats van een zwijgcultuur naar een aanspreekcultuur.”