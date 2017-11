'Meerdere acteurs overwegen aangifte tegen Gosschalk'

Peter R. De Vries verwacht dat na de eerste aangiftes tegen Gosschalk meer zullen volgen. Hij repte in RTL Boulevard over bijna 20 mogelijke slachtoffers, in alle gevallen mannen, in de leeftijd tussen de 18 en 21 jaar. De intimidatiegevallen zouden volgens hem hebben plaatsgevonden tussen 2002 en 2015. Onder de 20 slachtoffers zouden ook twee minderjarige jongens van 17 jaar zitten. ,,Alle verhalen die de gedupeerde mannen ons vertelden, bevatten ongeveer dezelfde kern. Ze moesten tijdens castings zichzelf spelen in ronduit erotische scènes. De mannen dachten bij Gosschalk in het walhalla van de castingwereld te zijn beland. Ze keken tegen hem aan als een absolute god in die branche'', aldus De Vries.



Hoewel veel van de mannen anoniem willen blijven, was Bart Spring in 't Veld (winnaar van de eerste editie van Big Brother) ronduit openhartig over een ontmoeting met Gosschalk. Voor de camera van RTL Boulevard stelde Spring in 't Veld (41) dat Gosschalk hem ooit had opdragen aan zijn penis te zitten. ,,Het voelde vreemd dat ik dat bij mezelf moest doen. Ik voelde dat Job een grens overschreed. Toen ik in zijn nabijheid een scène moest spelen heb ik hem als een voyeur ervaren.''