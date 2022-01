Meerdere namen genoemd na seksueel grensoverschrijdend gedrag The Voice

UpdateRTL en producent ITV hebben besloten The Voice of Holland voorlopig niet uit te zenden. De zender meldt dat er aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn binnengekomen en wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt. Bandleider Jeroen Rietbergen bekent zijn betrokkenheid en stapt per direct op.

‘Op woensdag 12 januari jl. heeft de redactie van het BNNVARA-programma BOOS een mail aan ons gestuurd met aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The voice of Holland. De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL’, aldus RTL.

De zender heeft in gezamenlijk overleg met de producent van het zangprogramma besloten om The Voice of Holland voorlopig stil te leggen. Rietbergen kwam uitgerekend in de derde editie, zo was al te zien op Videoland, uitgebreid in beeld. ‘Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in overleg besloten dat ITV, onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal initiëren. We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.’



ITV laat weten geschokt te zijn door de beschuldigingen. ,,Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden.”

Bekentenis

Volledig scherm Jeroen Rietbergen © ANP Kippa Volgens BNNVARA heeft bandleider Jeroen Rietbergen, de partner van presentatrice Linda de Mol en zwager van The Voice-bedenker John de Mol, vandaag een bekentenis naar de redactie van BOOS gestuurd. Volgens de omroep legt hij zijn werkzaamheden per direct neer.



In het persbericht meldt BNNVARA verder: ‘In het voorjaar van 2021 ontving de redactie van BOOS verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland. Er volgde een oproep van BOOS-presentator Tim Hofman waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentjachten die niet door de beugel kunnen. Er volgden tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Het gaat daarbij niet alleen om aanklachten tegen Jeroen Rietbergen, maar om aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma.



Het management van Linda de Mol laat weten dat de presentatrice en vrouw van Rietbergen niet inhoudelijk op de beschuldigingen ingaat.

Aangifte tegen Ali B.

Deze site heeft diverse bronnen, die bij het programma betrokken zijn, gesproken. Zij beweren dat Ali B. zich ook schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerder deze week werd er aangifte gedaan tegen een persoon die ‘gerelateerd is’ aan het tv-programma The Voice of Holland. Zijn advocaat bevestigt vandaag aan deze site dat het om Ali B. gaat.



SPEC, het artiestenmanagementbureau van Ali B en zijn vrouw Breghje Kommers, laat op Instagram weten kennis te hebben genomen van de aantijgingen. ‘Er is nog veel onduidelijk, maar een ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. We wachten het onderzoek met vertrouwen af’, luidt het korte statement.

De rapper reageert ook op zijn persoonlijke pagina op de aantijgingen. ‘Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden gebeurd zou zijn, maar daar is niets van waar. Ik word hierdoor overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen, laat staan in de media, maar de schade is wel aangebracht.’

Ali zegt nog geen oproep van de politie te hebben gehad, maar is bereid om aan alle onderzoeken mee te werken. ‘Nogmaals, het is niet waar en ik heb er vertrouwen in dat het onderzoek dat zal uitwijzen. Ik vind deze gang van zaken erg onrechtvaardig’, besluit hij.

Reacties

Het management van Waylon, die als coach te zien is in The Voice, laat weten: ,,De enige reactie die hier op zijn plek is, is dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd. Waylon is hier niet bij betrokken en RTL heeft dat aan ons bevestigd.”

Ook Chantal Janzen, die sinds 2019 het programma presenteert, is geschrokken van de berichten. Ze wenst alle betrokkenen via Instagram veel sterkte. ‘Geschokt over de berichten omtrent The Voice’, schrijft Janzen in haar Instagram Stories. ‘Schande voor de hardwerkende mensen aan en in dit programma die hier niets van weten en niets mee te maken hebben. Onderste steen moet boven.’

Martijn Krabbé laat weten in shock te zijn door het nieuws. Hij presenteerde de eerste negen seizoenen samen met Wendy van Dijk. Haar plaats werd daarna overgenomen door Chantal Janzen. ‘Ik ben compleet overvallen en in shock door het nieuws over The Voice. Verschrikkelijk. Het is heel goed dat alles wordt onderzocht. Ik hoop dat de waarheid boven tafel komt’, twittert Krabbé. ‘Voor nu wil ik iedereen die hier schade en verdriet door is toegebracht heel veel sterkte wensen.’

Jamai Loman, die als host in het programma te zien is, is eveneens geschokt en verdrietig door het nieuws, meldt hij in zijn Instagram Stories. ‘Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, met name voor diegenen die schade en verdriet zijn toegebracht. Het is een juiste keuze, in het belang van alle betrokkenen, de uitzending op te schorten.’

Niet het eerste programma

The Voice of Holland is niet het eerste programma dat RTL onder de loep moet nemen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In 2019 besloot de zender tijdelijk geen realityprogramma’s uit te zenden na seksueel grensoverschrijdend gedrag in De Villa, waarin acht vrijgezellen een week lang hun intrek namen in een luxe villa.



In het programma was te zien dat een deelneemster een opdringerige medekandidaat meermaals van zich af moest slaan. Eén van de deelneemsters deed anoniem haar verhaal in Tim Hofmans programma #BOOS. RTL besloot per direct te stoppen met De Villa en met soortgelijke programma’s Temptation Island en Love Island.

