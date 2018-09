Meeste kijkers voor Lou Prince en The Voice Senior

De zanger Lou Prince zorgde voor furore met het nummer See You When I Git There. De 63-jarige is een ervaren zanger, maar brak nooit echt door. Tijd om deel te nemen aan The Voice, dus. En met succes: met zijn vertolking van de single van Lou Rawls wist hij de coaches te overtuigen van zijn zangkunsten.

Lou, woonachtig in Zwijndrecht, wilde in eerste instantie niet meedoen aan de talentenjacht voor senioren. Zijn vrouw en kinderen dachten daar anders over en besloten hem als verrassing op te geven.



Al bij de eerste noten draaiden Angela Groothuizen en Marco Borsato resoluut om. Niet veel later volgden Gerard Joling en Gordon en ook Ilse de Lange. De vijf coaches waren zo onder de indruk dat ze niet stil konden staan tijdens het optreden van de ervaren zanger. ,,Wat een timing en wát een entertainer ben je", concludeerde Angela. Ook Marco Borsato was het daar mee eens. Gerard en Gordon waren ook te spreken over de auditie van Lou, al zouden ze hem ook eens een ander repertoire willen horen zingen. Uiteindelijk liet Lou zijn keuze op Angela vallen.



De kijkers thuis Twitterden enthousiast mee: 'Save the best for last, heel goed!' en 'Mag Lou Prince winnen?', luidden enkele reacties.

Na The Voice Senior was de finale van televisiequiz De slimste mens, die gisteravond werd gewonnen door journalist Roelof de Vries, goed voor meer dan 1,5 miljoen kijkers. In het programma van KRO-NCRV nam De Vries het op tegen milieuactiviste Anne Fleur Dekker en schrijver Philip Huff. De Vries volgt Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck op als de slimste mens van Nederland. Het jaar daarvoor was AD-columniste Angela de eerste Slimste Vrouw van het programma.

