Meestervervalser Han van Meegeren vertolkt met Wilders-kapsel

Opgepakte Nederland­se zangeres (46) werd ‘uitgekotst in escortbran­che’: ‘Spoor van misstanden’

7:38 Met de aanhouding van de Nederlandse fitnessgoeroe/zangeres Margretha van de L. komt hopelijk een einde aan de grootschalige oplichting en financiële fraude die de escortbranche jarenlang in de greep hield. Dat zeggen ex-collega’s en gedupeerden in gesprek met deze site. Een webbeheerder van tientallen erotische websites zegt op verzoek van de politie in België belastende bewijzen te hebben overhandigd, de burgemeester van het plaatsje Retie bevestigt dat er de afgelopen jaren veel klachten over Van de L. zijn binnengekomen in zijn gemeente.