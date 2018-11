Meg Ryan verloofd met oude liefde

davina michelle ‘Het coverar­tiest zijn is een beetje uit de hand gelopen’

8:48 Voor het eerst in bijna zes jaar tijd staat er weer een vrouw van eigen bodem op nummer 1 in de Top 40. Voor Davina Michelle is het moeilijk te bevatten, maar het succes smaakt naar meer. Véél meer. ,,Ik wil niet op mijn dertigste kroegen af met een coverband.’’