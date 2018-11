Megan Fox geeft toe dat ze verhouding had met Shia LaBeouf

Tijdens een spelletje ‘Plead the Fifth' kwam Fox met de onthulling. Talkshowhost Andy Cohen stelde de actrice verschillende vragen, slechts eenmaal mocht ze gebruikmaken van haar recht om te zwijgen - in de Verenigde Staten vastgelegd in het vijfde amendement.



Dat deed ze niet bij een vraag over LaBeouf, die in een interview uit 2011 aangaf een relatie te hebben gehad met Fox. Gevraagd naar dat interview zei de actrice: ,,Nou, ik wil wel bevestigen dat het romantisch was. Ik hou van hem. Dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken.’’



De verhouding tussen de twee tegenspelers bleef beperkt tot de filmset. Fox is sinds 2010 getrouwd met acteur Brian Austin Green.