Megan Fox heeft nog nooit van haar eigen lichaam gehouden

Megan Fox heeft door de aandoening lichaamsdysmorfie nog nooit van haar eigen lichaam gehouden. Dat zegt de actrice in een video bij het tijdschrift Sports Illustrated Swimsuit 2023, waarvan ze een van de covermodellen is.

,,Ik heb lichaamsdysmorfie, ik zie mezelf nooit op de manier waarop anderen mij zien”, vertelt ze. ,,Er is nooit een punt in mijn leven geweest waarop ik van mijn lichaam hield, echt nooit. Toen ik klein was had ik al een obsessie voor een bepaalde manier waarop ik eruit moest zien. De reis om van mezelf te gaan houden is zonder einde denk ik.”

Ook gaat ze in de video in op het beeld dat mensen van anderen kunnen hebben. ,,We kijken misschien naar iemand en denken: ‘die persoon is zo knap, het leven zal wel makkelijk zijn’. Maar waarschijnlijk voelen ze zich niet zo over zichzelf.” Hoe Fox zich bijvoorbeeld echt voelt, laat ze ook weten. ,,Ik ben een oprechte ziel die hoopt echt ergens bij te kunnen horen en die niet altijd maar het verkeerd begrepen buitenbeentje is.”

