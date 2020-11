Megan Fox vraagt officiële scheiding Brian Austin Green aan

Green, vooral bekend door zijn rol als David Silver in de jaren ‘90 serie Beverly Hills 90210, heeft bij de rechtbank gereageerd op Fox’ voorstel. Zij pleit voor gedeelde voogdij over hun kinderen en wil alles in goede banen laten verlopen. Hiermee is Brian het volledig eens.



Toen bekend werd dat de twee afgelopen april apart gingen wonen, liet Brian weten ‘altijd van Megan te blijven houden’. ,,We hebben een geweldige relatie gehad en de liefde die we voor elkaar hebben zal, mede vanwege onze kinderen, altijd blijven bestaan.”



Niet lang daarna vochten de twee publiekelijk ruzies uit vanwege sociale media posts, waarbij hun kinderen geopenbaard werden. Fox verweet Green dat hij hun kinderen gebruikte om zo in een beter daglicht te komen staan, iets wat haar in het verkeerde keelgat schoot. Tegelijkertijd had Green moeite met de nieuwe relatie die Fox aanging met Machine Gun Kelly. Inmiddels zijn ze weer nader tot elkaar gekomen.



Megan en Brian trouwden in juni 2010 en kregen 3 zonen: Journey (4), Bohdi (6) en Noah (8). In augustus 2015 vroeg Megan ook al eens een scheiding aan, maar trok dat verzoek later terug.