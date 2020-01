'Megatalent' Sophia (17) raakt coaches diep: 'Dit was bloedmooi’

De druk voor Sophia was vanavond meteen groot toen presentatrice Chantal Janzen haar aankondigde als ‘eyecatcher’ van de blind auditions . Met Million Years Ago van Adele als munitie trad ze vanavond aan in de knock-outs, hopend zich naar de liveshows te zingen. Haar optreden viel in elk gevoel goed. ,,Wauw, wat ben jij een talent zeg’’, reageerde Angela Groothuizen, vanavond aanwezig als invalcoach vanwege het tienjarig jubileum van de RTL 4-show. ,,Ik krijg helemaal kippenvel. (...) Ik vond dit echt bloédmooi.’’ Ze haalde de woorden uit de mond van collega Ali B. ,,Het was zeker bloedmooi, ik vind jou ook bloedmooi’’, zei de rapper. ,,Zo kwetsbaar als je zingt, ik ben er echt door geraakt. Ik geloof je gewoon. Het laag dat je zo controleerde terwijl je de boodschap wist over te brengen... megatalent, echt, niet normaal.’’

‘Er gebeurt iets’

Sophia’s coach Anouk, die bij haar auditie al na drie seconden haar stoel draaide, was eveneens enthousiast. ,,Er gebeurt echt wat als jij zingt’’, zei de Haagse rockdiva. ,,Je neemt mij mee helemaal het nummer in en dat is zo knap van iemand van 17 jaar. En zelfs zonder gitaar, waar je eerst een beetje onzeker over was, zie je er heel sereen uit. Het is gewoon prachtig, supermooi.’’



In de knock-outs heeft iedere coach drie stoelen te verdelen, goed voor drie plekken in de liveshows. De jonge zangeres kreeg een stoel en hoopt die te behouden tot het eind van de show.